شقيقه أنهى حياته.. كشف جريمة قتل غامضة لشاب داخل داره شرقي بغداد

2024-01-19 13:51:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من الكشف عن جريمة قتل غامضة لشاب وجد مقتولا داخل داره ضمن منطقة حي أور شرقي بغداد، ولغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية الى مكتب القدس لمكافحة الإجرام، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية التي أثمرت بالوصول الى المتهم وهو شقيق المجني عليه، وتم تنفيذ أمر القبض بحق المتهم، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بقتل المجني عليه بسلاح ناري لوجود خلاف فيما بينهما، حيث تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.