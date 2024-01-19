2024-01-19 14:00:05 - المصدر: العربي الجديد

يعتقد الحارس الدولي السابق لمنتخب الكويت خالد الفضلي أن المنتخب العُماني سيكون هو "الحصان الأسود" لبطولة كأس آسيا 2023، رغم خسارته في اللقاء الأول أمام السعودية، في المسابقة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني وحتى 10 فبراير/ شباط المقبل.

وقال الفضلي في حوار خاص مع "العربي الجديد": "منتخب عُمان قادر على الذهاب بعيداً في هذه النسخة من البطولة القارية، نظراً لامتلاكه مزيج من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة".

واعترف النجم الكويتي السابق، خالد الفضلي، بأن المنتخب الياباني هو المرشح الأول للقب، مشيراً إلى أن منتخبي إيران والعراق أحد طرفي المباراة النهائية، وأبدى الفضلي إعجابه الشديد بالمستوى الفني بالمنتخب السوري، كونه يتمتع بالانضباط التكتيكي بشكل رائع وكذلك المنتخب الأردني.

وعن غياب منتخب الكويت عن المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، أكد الفضلي أنه يعتصر ألماً بسبب عدم الوجود في واحدة من أسهل البطولات، التي كان يمكن الحضور والمشاركة فيها بشكل مميز.

وحرص النجم خالد الفضلي على توجيه رسالة خاصة للنجم السنغالي ساديو ماني، مؤكداً أنه سنغالي "الهوي"، ويعتبر نجم النصر السعودي لاعبه المفضل حتى على مستوى العالم.

كما تمنى خالد الفضلي التوفيق لكل المنتخبات العربية في "الكان"، وخاصة الفريق المصري بقيادة النجم العالمي محمد صلاح، مشيراً إلى توقعه بأن يكون عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، هو أبرز اللاعبين في البطولة الأفريقية.