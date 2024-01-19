مورينيو يطرق أبواب الدوري السعودي.. والحسم خلال أيام

2024-01-19 14:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، أن نادي الشباب السعودي، اتفق مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورينيو ليصبح مدربا للفريق.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر لم تكشفها، إن لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي أعطت الموافقة التعاقد مع أسطورة التدريب البرتغالية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المدير الرياضي في نادي الشباب، دومينكو تيتي، اجتمع مع مورينيو عبر منصة "زووم"، الخميس، لنحو ساعة.

وأضافت أن المدرب البالغ من العمر 60 عاما أعطى موافقته على تدريب الشباب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل العاصمة الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.

وأخبر مورينيو نادي الشباب أنه يعرف جيدا المشروع الرياضي السعودي وأنه على اطلاع تام بتفاصيله العميقة، وأنه سيقدم خطة موسعة لإعادة الشباب إلى منصات التتويج من خلال تعزيز صفوف الفريق بلاعبين عالميين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي روما الإيطالي أعلن، الثلاثاء، إقالة مورينيو بسبب النتائج المخيبة، آخرها الخسارة أمام ميلان 1-3.

المصدر: سكاي نيوز







