2024-01-19 14:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الجمعة، عن خروج جسرين عائمين عن الخدمة شمال غربي المحافظة بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة.

وقال مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين، محمد زيدان، لوكالة شفق نيوز، إن "جسريّ الزوية والفتحة العائمين على نهر دجلة خرجا عن الخدمة بعد أن غمرتهما مياه الفيضانات وتضرر أحدهما".

وبين أن "جسر الزوية عاد للخدمة بعد انخفاض مناسيب المياه، لكن ما زال جسر الفتحة خارج الخدمة بعد تضرره بمياه الفيضانات".

وأشار زيدان إلى أن "جسريّ الفتحة والزوية أنشأ من قبل تجار بموافقات حكومية مقابل جبايات عبور تتراوح بين 3000 - 5000 دينار فيما ألغيت الجبايات نسبياً بقرار من رئيس الوزراء مؤخراً".