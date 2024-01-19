انطلاق مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الياباني

2024-01-19 14:31:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انطلقت، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد نظيره الياباني، لحساب المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الاسيوية بكرة القدم، على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان في دولة قطر .

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن فريق اليابان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربعة ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011)، بفارق لقب واحد أمام منتخبي السعودية وإيران.

بينما يبحث منتخب العراق عن اللقب الثاني له في بطولة القارة الصفراء، بعد فوزه بنسخة عام 2007.







