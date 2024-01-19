إنطلاق مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الياباني

2024-01-19 14:32:01 - المصدر: واع

بغداد – واعإنطلقت قبل قليل مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الياباني لحساب الدور الثاني من المجموعة الرابعة لبطولة آسيا المقامة حالياً في قطر.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)، بأن"مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الياباني لحساب بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر قد انطلقت قبل قليل".يذكر أن منتخبنا الوطني يتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع نظيره الياباني، ولكل منهما ثلاث نقاط بعد فوز العراق على إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف واحد، وفوز اليابان على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من البطولة".