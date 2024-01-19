2024-01-19 14:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل المنتخب العراقي، هدفه الأول على نظيره الياباني، خلال مباراته الجارية اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان في دولة قطر لحساب المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس الأمم الاسيوية بكرة القدم.

وانطلقت، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد نظيره الياباني.

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن فريق اليابان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربعة ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011)، بفارق لقب واحد أمام منتخبي السعودية وإيران.

بينما يبحث منتخب العراق عن اللقب الثاني له في بطولة القارة الصفراء، بعد فوزه بنسخة عام 2007.