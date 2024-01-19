الجماهير العراقية تشكو "الاحتكار".. أين سنشاهد مباريات العراق في كأس آسيا؟

2024-01-19 14:52:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شكا لفيف من الجماهير الرياضية، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، عبر "بغداد اليوم"، احتكار نقل مباراة العراق واليابان في كاس اسيا.

ورفضت الجماهير الرياضية احتكار نقل المباراة المقررة، لصالح قناة دون اخرى"، متسائلين "اين سنشاهد المباراة؟".

فيما انتقدوا "اخفاق القناة الرسمية بالحصول حقوق لنقل المباراة التاريخية التي ستجمع العراق واليابان اليوم في الدوحة ضمن تصفيات كأس اسيا".

كما طالبوا "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الرياضة بالتدخل لانهاء الاحتكار كون مشاهدة المباراة حق لكل مواطن عراقي يحب بلده ويرغب بتشجيعه".

وإنطلقت قبل قليل مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الياباني لحساب الدور الثاني من المجموعة الرابعة لبطولة آسيا المقامة حالياً في قطر.

يذكر أن منتخبنا الوطني يتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع نظيره الياباني، ولكل منهما ثلاث نقاط بعد فوز العراق على إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف واحد، وفوز اليابان على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من البطولة.