افتتاح ثلاث قاعات امتحانية نموذجية في ميسان

2024-01-19 15:14:00 - المصدر: واع

ميسان ـ واعافتتح محافظ ميسان علي دواي لازم،اليوم الجمعة، ثلاث قاعات امتحانية نموذجية ضمن تخصيصات المحافظة لخطة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لسنة 2022.وقال دواي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"انشاء القاعات الامتحانية النموذجية في المدارس، تعد تجربة رائدة تنفرد بها محافظة ميسان في دعم قطاع التربية، حيث تم اعتمادها واعمامها من قبل وزارة التربية بعد النجاح الكبير الذي حققته في توفير بيئة مناسبة الى الطلبة تمكنهم من أداء الامتحانات بانسيابية ويسر في ظل أجواء سليمة ومستقرة وهو جزء من اهتمامات المحافظة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد".وأضاف البيان أن"هذه القاعات تقع على مساحة 320م2 مع غرف إدارية عدد 2 للقاعة الواحدة، وهي مجهزة بالكامل بأجهزة التبريد والتدفئة والأجهزة الكهربائية والمقاعد الدراسية الحديثة".وأكد دواي أن "المحافظة ماضية في إدراج وتنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية بمختلف السعات وتنوع الاستعمالات في عموم المحافظة،مبيناً أنه"سيتم في الأيام المقبلة افتتاح عدد آخر من مشاريع قطاع التربية ومنها القاعات الامتحانية النموذجية".