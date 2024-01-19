خلال مكالمة هاتفية.. مسرور بارزاني ووزير ألماني يتفقان على استمرار التحالف الدولي

2024-01-19 15:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة مكالمة هاتفية من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أدان الوزير الألماني، خلال الاتصال الهاتفي، بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل، وأعرب لرئيس الحكومة عن تعازي وتضامن بلاده ومساندتها للإقليم، وعبّر بارزاني عن شكره لألمانيا على دعمها وتضامنها.

هذا واتفق الجانبان، على أهمية أن تواصل قوات التحالف الدولي أداء مهامها في مساعدة العراق وإقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب.

وكذلك تضمنت المباحثات، مناقشة المسائل الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتأكيد على حلها، بما يضمن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للإقليم.