ارتفاع الصادرات الايرانية إلى العراق بنسبة 33 بالمئة

2024-01-19 15:47:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ترجمة

أعلن الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، فرزاد بيلتن، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، عن زيادة بنسبة 33% في صادرات إيران إلى العراق وزيادة بنسبة 236% في واردات إيران من العراق خلال التسعة أشهر الماضية.

وقال بيلتن في حديث لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، وترجمته "بغداد اليوم"، إن "صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت نحو 6 مليارات و900 مليون دولار، مما يدل على نمو بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".

وأضاف "كما بلغت واردات إيران من العراق خلال الفترة المذكورة نحو 430 مليون دولار، أي بنمو بنسبة 226% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

بالارقام.. السلع المصدرة

من جانبه قال مستشار رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية عن صادرات السلع إلى العراق، إن "الغاز الطبيعي بقيمة مليار و500 مليون دولار، ومنتجات الصلب الطويلة بـ 750 مليون دولار، والمنتجات البلاستيكية بـ 557 مليون دولار، ومنتجات الألبان بـ 273 مليون دولار، والمعادن المعدنية".

وتابع "كما كانت المنتجات بقيمة 260 مليون دولار والصناعات التحويلية بـ 214 مليون دولار والبلاط والسيراميك بـ 187 مليون دولار والمنتجات البلاستيكية الأخرى بـ 170 مليون دولار والحلويات والشوكولاتة بـ 140 مليون دولار".

مشاركة ايرانية بمعرض بغداد

كما أشار إلى معرض بغداد التجاري بالقول إن "حوالي 100 شركة إنتاج وتصدير تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية شاركت في معرض بغداد التجاري الدولي السابع والأربعين على مساحة حوالي 1500 متر مربع"، مبينا أن "الشركات الإيرانية في مجالات الأغذية ومواد ومعدات البناء والمنتجات البلاستيكية والآلات الصناعية وغيرها استعرضت قدراتها لرواد المعرض".

وأضاف بيلتن: إن "هذا المعرض الذي يعتبر الحدث الاستعراضي الأهم في العراق، افتتح في 9 كانون الثاني/يناير من قبل رئيس الوزراء العراقي ويستمر حتى 19 كانون الثاني في معرض بغداد الدولي".

وتعدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الثانية المشاركة في هذا المعرض بعد المملكة العربية السعودية، وكانت تركيا والأردن ومصر والعراق من بين الدول الأخرى المشاركة في هذا المعرض، وفقا لتصريحه.