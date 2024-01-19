"أسود الرافدين" يعطلون "الكومبيوتر" الياباني ويتصدرون المجموعة في بطولة آسيا

2024-01-19 16:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي على نظيره الياباني بنتيجة 2-1، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وبهذا الفوز تصدر العراق المجموعة الرابعة بست نقاط.

وجرت المباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل لليابان، سجل الهدفين مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 5 - 45+4.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+4 حيث سجل اليابان هدف التقليص عن طريق اللاعب واتارو ايندو.