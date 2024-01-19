الرئاسات الثلاث والقادة السياسيون يباركون تأهل منتخبنا الوطني للدور الثاني من بطولة آسيا

2024-01-19 17:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأت الرئاسات الثلاث والقادة السياسيون، اليوم الجمعة، تأهل المنتخب الوطني للدور الثاني من بطولة كأس آسيا بعد فوزه على نظيره الياباني بهدفين لهدف.وقال رئيس الوزراء في تدوينة له على موقع (x) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تحية كبيرة لأبطال منتخبنا الوطني؛ لتألقهم وفوزهم على المنتخب الياباني".وأضاف: "‏رفعتم اسم العراق عاليًا كما عهدناكم، وأدخلتم الفرح على قلوب أبناء شعبنا العراقي في كلّ مكان، لكم منا كلّ الدعم والإسناد، والشكر والتقدير للطاقم الفني ومسؤولي اتحاد الكرة والجماهير الكبيرة التي شجعت وآزرت".من جانبه، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، إن فرحتنا كبيرة، بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره الياباني في بطولة كأس آسيا المقامة في الدوحة.من جانبه قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في تدوينة له على موقع (x)، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "شكرا لأبطال منتخبنا الوطني، شكرا للجمهور الذي آزر، مبارك لكل العراقيين بهذا الفوز الكبير".إلى ذلك، قال المندلاوي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "وإذ نبارك للأبطال في المنتخب جهودهم التي حصدت الفوز، نتقدم للجماهير الرياضية الحاضرة مع المنتخب بالشكر الكبير على حجم المؤازرة المنقطعة النظير في مدرجات ملعب المباراة، كما نتقدم لشعبنا الكريم بالتبريك بهذا الانتصار الرياضي".وأضاف: "ولا بد من تقديم الشكر إلى جهود الكادر التدريبي وعلى رأسهم خيسوس كاساس وفريقه التدريبي بمساهمته بصنع هذا الفوز إلى جانب منتخبنا الوطني".من جانبه، قال رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم في تدوينة له على موقع (x)، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "فوز آخر يضيفه منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى سجله ضمن بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تجري في دولة قطر الشقيقة بعد تغلبه على منافسه المنتخب الياباني".وأضاف: "وإذ نبارك لشعبنا الحبيب هذا الإنجاز اللافت، نأمل أن يواصل أسود الرافدين مشوار التألق ورفع اسم العراق عاليا في هذا المحفل القاري الهام".