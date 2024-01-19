أيمن حسين يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة العراق واليابان ويتعهد بالوصول للنهائي

2024-01-19 17:04:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس آسيا، مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين كأفضل لاعب في مباراة العراق واليابان.

وفاز حسين بجائزة أفضل لاعب بعد إسهامه بفوز المنتخب العراقي بتسجيله هدفين في الشوط الأول قبل مغادرته المباراة في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل لليابان، سجل الهدفين مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 5 - 45+4.

من جهته، قال اللاعب أيمن حسين في تصريح صحفي عقب المباراة "كنا على ثقة بالفوز على اليابان، وكل لاعبينا جاهزين للوصول للمباراة النهائية والمنافسة لإحراز اللقب".

وفاز المنتخب العراقي على نظيره الياباني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم وبهذا الفوز تصدر العراق المجموعة الرابعة بست نقاط.