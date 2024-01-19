النزاهة: توقيف 8 من منـتسـبي شركـة نفـط ميـسان على خلفية تهم اختلاس

2024-01-19 17:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور أمرٍ بتوقيف (8) من مُنتسبي شركة نفط ميسان على خلفيَّة تهم اختلاس وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وإحالتها إلى القضاء، أفاد بإصدار محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمراً بتوقيف (8) مُتَّهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدقّقين في الهيئة الماليَّة للشركة، وذلك إثر المُخالفات والخروقات الماليَّـة المُرتكبة في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ".وأردف أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على التوقيع على مستندات الصرف المُكرَّرة المُتضمّنة صرف سلفٍ تشغيليَّةٍ مُؤقّتةٍ وسلفٍ للإيفادات الخارجيَّة، ورواتب مُديريَّة شرطة الطاقة تُقدَّرُ بـ (8,611,898,750) ثمانية مليارات وستمائةٍ وأحد عشر مليون دينار".وأضاف، أنَّ "المحكمة قرَّرت توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".