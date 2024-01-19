كاساس بعد الفوز على اليابان: لدينا لاعبون رائعون

2024-01-19 17:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدى مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، اليوم الجمعة، سعادته بالفوز على المنتخب الياباني في ثاني مباراة ضمن بطولة كأس آسيا.

وقال كاساس في تصريح لقناة بي ان سبورت الرياضية وتابعتها وكالة شفق نيوز "دائماً ما أقول ان لدينا لاعبين رائعين، وهذا هو سبب التغييرات التي أجريتها في مباراة اليابان عن المباراة الأولى مع اندونيسيا بكأس آسيا".

وعن مباراة اليابان أوضح المدرب "أن في الشوط الثاني لعبنا بشكل دفاعي، والمنتخب الياباني جيد جداً، وكنا نريد أن تكون الكرة بحوزتنا وهذا مستحيل أمام المنتخب الياباني".

وفاز المنتخب العراقي على نظيره الياباني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم وبهذا الفوز تصدر العراق المجموعة الرابعة بست نقاط، فيما فاز اللاعب أيمن حسين بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد احرازه هدفي المباراة.