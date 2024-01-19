من قلب بغداد.. الجماهير العراقية تحتفل في ساحة التحرير بفوز "أسود الرافدين" (صور)

2024-01-19 17:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، حضوراً جماهيرياً غفيراً لجماهير عراقية شجعت المنتخب العراقي في مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اسيا مع المنتخب الياباني.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز احتفالات الجماهير العراقية الحاضرة من مناطق بغداد المختلفة وتفاعلاتهم مع اهداف المنتخب العراقي أمام نظيره الياباني بوجود شاشات عرض، فيما رفعوا الاعلام العراقية مع هتافات للتشجيع الرياضي.