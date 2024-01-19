2024-01-19 17:34:01 - المصدر: واع

الديوانية - واعحدد محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، اليوم الجمعة، ثلاثة محاور أساسية لتطوير البنى التحتية في المحافظة بكلفة 150 مليار دينار، فيما أعلن قرب إعادة تأهيل 42 من أحياء الديوانية برعاية مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الشهد، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم رفد موازنة محافظة الديوانية بـ150 مليار دينار من صندوق المناطق الأشد فقراً"، مبيناً، أن "موازنة المحافظة بلغت 370 ملياراً تم العمل بها على عدة محاور".وأضاف، أن "محافظة الديوانية عملت حسب الأهمية والأولوية بالاحتياج على ثلاثة محاور أساسية، منها المستوى الصحي من حيث تطوير المستشفيات ورفدها بالأجهزة المتطورة وكذلك الآليات والمعدات التخصصية الطبية، أما المحور الثاني هو تطوير منظومة الكهرباء بشبكة جديدة وفك اختناقات المحولات، وكذلك تطوير واستبدال خطوط التغذية والمحور الثالث العمل على توسيع المحطات القديمة لشبكات الماء ومحطات التحلية".وتابع، أنه "تم تحديد مناطق الخلل في المحافظة ودراستها بشكل مخطط وستعرض على وزارة التخطيط لغرض المصادقة عليها".ولفت، إلى أنه "تم تخصيص مبلغ يوازي موازنة المحافظة وهو 335 ملياراً من قبل وزارة الإعمار والإسكان لغرض تأهيل 42 حياً في المحافظة، برعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأشار، إلى أن "الموضوع يتطلب مصادقة الكشف الإضافي الخاص بالشركة المختصة والشبكات أيضاً، وحسم الكشف الخاص بمحطات الرفع، حيث نستخدم محطات الرفع الخاصة بالمدينة وهي القديمة وليس لدينا محطات رفع والتي تخص المجاري".وبين، أن "شركة المجاري العاملة في المحافظة أنجزت شبكات الصرف فقط مع محطة واحدة من أصل 25 محطة"، مطالباً وزارتي التخطيط والإعمار بـ "حل موضوع المحطات والكشف الإضافي للشبكات والذي يتعلق بأعمال المحافظة المستقبلية وتأهيل جميع الأحياء في المحافظة".