العراق يورط اليابان في رقم سلبي

2024-01-19 17:38:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ورط المنتخب العراقي، نظيره الياباني، في رقم سلبي، بعد الفوز عليه، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024) في كأس أمم آسيا 2023.

وحقق المنتخب العراقي، فوزًا ثمينًا على منافسه الياباني بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فقد اهتزت شباك منتخب اليابان بـ 6 أهداف في الشوط الأول، في آخر 3 مباريات بكأس آسيا، بواقع هدفين في كل مباراة.

وأشارت الشبكة إلى أن المنتخب الياباني استقبل 6 أهداف أيضًا في الشوط الأول من 17 مباراة بالبطولة الآسيوية قبل ذلك.