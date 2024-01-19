بالتنسيق مع محكمة عراقية: القضاء البرتغالي يصدر احكاما بالسجن على عنصرين من داعش

2024-01-19 18:08:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي عراقي يوم الجمعة، بإصدار محكمة برتغالية أحكاما بالسجن ضد عنصرين من تنظيم داعش فرا من الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة دولية في البرتغال أصدرت حكما على شقيقين ينتميان لداعش فرّا من الموصل ابان معارك التحرير بالسجن".

وبيّن المصدر؛ أن "أحكام السجن كانت 16 عاما للأول والثاني 10سنوات".

وأوضح أن "المحكمة البرتغالية نسقت مع مجلس القضاء الاعلى (العراقي) متمثلاً بمحكمة استئناف نينوى ومن خلال الاستماع لشهادات الشهود عبر دائرة تلفزيونية في محكمة الإرهاب بالموصل".