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الفيفا تشيد بفوز العراق على اليابان: سيدخل سجلات التاريخ

الفيفا تشيد بفوز العراق على اليابان: سيدخل سجلات التاريخ
الفيفا تشيد بفوز العراق على اليابان: سيدخل سجلات التاريخ
2024-01-19 18:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، مباراة العراق واليابان بـ"التاريخية".

وقال الاتحاد في تغريدة له: "مباراة ستدخل سجلات التاريخ"، في اشارة الى مباراة العراق واليابان.

ونشر الفيفا صوراً من المباراة والجماهرية العراقية.

وكان منتخب العراق انتصر على اليابان بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

وتأهل المنتخب الوطني الى دور الـ 16.





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