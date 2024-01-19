الفيفا تشيد بفوز العراق على اليابان: سيدخل سجلات التاريخ

2024-01-19 18:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، مباراة العراق واليابان بـ"التاريخية".

وقال الاتحاد في تغريدة له: "مباراة ستدخل سجلات التاريخ"، في اشارة الى مباراة العراق واليابان.

ونشر الفيفا صوراً من المباراة والجماهرية العراقية.

وكان منتخب العراق انتصر على اليابان بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

وتأهل المنتخب الوطني الى دور الـ 16.















