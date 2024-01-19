أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد الفوز على اليابان

2024-01-19 18:40:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبدى خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، سعادته البالغة بالفوز المستحق 2-1 على اليابان، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي "نجحنا في تقديم مباراة تكتيكية مميزة أمام خصم شرس، وأغلقنا جميع المساحات".

وتابع "عملنا على تسجيل الأهداف، وكنا أقرب إلى مضاعفة النتيجة، والأهم تحقيق الفوز وحصد النقاط".

وأضاف كاساس "نعمل سريعا على التحضير لمواجهة فيتنام، ولا يهمنا اللعب مع أي منتخب في الدور المقبل".

ونوه "أنا في غاية السعادة لأنني ساهمت في إسعاد الشعب العراقي، كما أنني سعيد لثنائية أيمن حسين أمام اليابان".

ولفت كاساس "أتقدم بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تهنئته لنا بعد الفوز الكبير، وهذا الأمر يحفزنا لتقديم الأفضل في كأس آسيا".

وأتم "طموحنا يتضاعف، والمهمة ليست سهلة، فنحن نعمل ونجتهد حتى نحصد اللقب القاري".