اختطاف قيادي بارز في تيار الحكيم والعثور على عجلته "محروقة" جنوبي ميسان

2024-01-19 19:08:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، يوم الجمعة، باختطاف قيادي بارز في تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية تلقت بلاغاً باختطاف الشيخ محمد الذهيباوي الذي يشغل منصب مسؤول القاطع الشمالي في تيار الحكمة الوطني في محافظة ميسان".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى العثور على عجلة الشيخ الذهيباوي محروقة بالكامل ومتروكة في منطقة نهر سعد جنوبي مركز محافظة ميسان".

وتابع المصدر، أن "الفاعلين مجهولين لغاية الآن، فيما لم تواصل الأجهزة الامنية البحث عن الذهيباوي لمعرفة مصيره".