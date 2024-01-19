كرة الصالات.. 7 انتصارات في دوري المحترفين العراقي

2024-01-19 19:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، سبعة مواجهات ضمن منافسات الجولة (12) من دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وتغلب نادي نفط الوسط على مضيفه الدفاع الجوي، بنتيجة 6-1 اهداف.

وضمن مباريات الجولة ذاتها ، حقق نادي نفط البصرة الفوز على مضيفه نادي امانة بغداد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة اهداف.، كما حقق نادي نينوى الانتصار على ضيفه بلدية البصرة، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وفاز فريق الموارد المائية على ضيفه فريق شباب البصري بنتيجة 4-0، وحقق فريق القوة الجوية الفوز على ضيفه آليات الشرطة بنتيجة 2-1، كما حقق فريق المصافي الفوز على مضيفه غاز الجنوب بنتيجة 4-3 أهداف، فيما فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه الشرقية بنتيجة 6-2.