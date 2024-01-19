غنام غنام: العراق عاد بقوة للمشهد المسرحي

2024-01-19 19:26:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد مسؤول المجال الإعلامي للهيئة العربية للمسرح غنام غنام، اليوم الجمعة، أن من أهم نتائج مهرجان المسرح العربي، هي عودة العراق بقوة الى المشهد المسرحي العربي.وقال غنام، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها من مهرجان المسرح العربي، هي ما أوصت به لجنة التحكيم، من حيث ضرورة اهتمام المسرحيين بمستوى الحرفة لأن هنالك أفكاراً ممتازة لكن تنفيذها يفتقر الى الاحتراف".وأضاف غنام، "يجب الالتفات الى حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، وعدم انتهاك حقوق النص أثناء الأداء"، موضحا: "ثمة اتجاهات مسرحية واضحة في الدول العربية، تلتصق بقضاياها وهذه مسألة يجب ألا تغفل، وهناك أجيال مسرحية جديدة تقترح حلولاً مبتكرة للقضايا العالقة".وتابع: أنه "من النتائج المهمة للمهرجان هي عودة العراق بقوة متألقة الى المشهد المسرحي العربي عبر العروض المقدمة، محمولاً على سواعد أبنائه وعقولهم وأفئدتهم"، مؤكدا: "لقد أثبت العراقيون قدرة فائقة على العطاء، فيما أثبت الجمهور العراقي، شغفاً بالمسرح وثقافة واعية بذلك".