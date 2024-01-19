اليابان تستعيد ذكريات "فاجعة 1993".. هدف تاريخي تحول لعمل كارتوني

2024-01-19 19:30:04 - المصدر: العربي الجديد

أعاد الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب العراقي على نظيره اليابان 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، مشهدا كان حاضرا قبل 31 عاماً، وهو الحدث الذي شهده يوم الـ28 من أكتوبر تشرين الأول 1993.

وعلى استاد حمد بن خليفة، في العاصمة القطرية الدوحة، أقيمت مباراة بين العراق واليابان في تصفيات مونديال 1994، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما وسجل لليابان كازويوشي ميورا 5 وماساشي ناكاياما 69، وللعراق كل من أحمد راضي 55، وجعفر عمران 90+1.

وتلقى مرمى اليابان هدفا قاتلاً في الوقت بدل الضائع من المهاجم العراقي جعفران عمران، ليخفق في خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم، كونه كان بحاجة للانتصار في اللقاء، الأمر الذي سمح للسعودية وكوريا الجنوبية بالتقدم عليه في الترتيب وحجز البطاقتين المؤهلتين إلى العرس العالمي في أميركا 1994.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، انهار لاعبو المنتخب الياباني بالبكاء، بعد ضياع حلم التأهل الأول للمونديال، والمشهد ذاته كان حاضرا في الشوارع اليابانية، بعد أن خيم الحزن على جُل الجماهير التي كانت تمني النفس بمشاهدة منتخب بلادها في المحفل العالمي للمرة الأولى.

عمل كارتوني في اليابان

وبعدها، حولت اليابان قصة الهدف إلى عمل كارتوني ترجم إلى اللغة العربية، حيث تناول أفلام الرسوم المتحركة الشهير "كابتن ثابت" في إحدى حلقاته قصة الهدف الذي وصفوه بـ"فاجعة الدوحة"، فيما كان هاجيمي موريياسو، مدرب اليابان الحالي، لاعبا في صفوف كتيبة "محاربي الساموراي"، حيث تطرق للهدف القاتل أيضا في المؤتمر الصحافي الذي سبق لقاء العراق واليابان بكأس آسيا 2023.

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