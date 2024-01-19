أيمن حسين "سفاح جديد".. والعراق يحقق انتصارا تاريخيا على اليابان

2024-01-19 19:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تغنى العراقيون بالمهاجم أيمن حسين، بعدما سجل هدفي فوز أسود الرافدين على اليابان (2-1) اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا قطر 2023.

وتصدر المنتخب العراقي، مجموعته وضمن مكانه في ثمن نهائي كأس آسيا.

وأظهر العراقيون بل والكثير من العرب، حفاوة كبيرة بالمنتخب وأيمن حسين، صانع الحدث في المباراة.

وقال ماجد الخليفي، الصحفي القطري، عبر حسابه على "إكس": "نبارك للمنتخب العراقي الفوز المستحق والصريح على اليابان وتصدرهم المجموعة. لعبوا بروح عالية وروح الفوز. أبدع أيمن حسين وسجل هدفين وكذلك (بايش)، وكل اللاعبين".

فيما قال خليل البلوشي المعلق العماني الشهير: "المستحيل ليس عراقيًا.. أسود الرافدين تعطل سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب الياباني عند 25 مباراة بدور المجموعات. أداء مميز للعراقيين وتطور ملحوظ يجعلك تستبشر خيرًا للكرة العراقية وبناء جيل عظيم يناطح الكبار".

وأضاف "ألف مبارك لأهلنا في العراق وجماهيره الكبيرة التي مهما تحدثت عنها لن أوفيها حقها، وهي الداعم الرئيسي لاستعادة المنتخب ثقته".

وقال فارس عوض، المعلق الرياضي الشهير: "لم تكن عودته بطلاً للخليج سوى البداية. الأسود تصنع الحدث وتكتب التاريخ، وتنثر سعادتنا في كل آسيا. لم يكن العراق وحده اليوم، بل فاز ليحتفل الجميع".

وكتب المشجع "علي الكعبي": "أعادهم لذكرى قنبلة هيروشيما.. أيمن حسين يعطل الكمبيوتر الياباني".

وعلق، المشجع "فهد"، بقوله: "أيمن حسين سفاح جديد.. مهاجم غير عادي حرفيًا كسب كل المواجهات الفردية. مدرب العراق عبقري وأخذ اللي يريده".

وقالت "إيناس كريم": "العراق يفوز على اليابان بأداء أسطوري ملحمي.. أيمن حسين أسكت منتقديه وأنا منهم. مبروك لنا جميعًا هذا الفوز وهذه الفرحة".

وكتب "علي أمير: "المنتخب العراقي يكتب التاريخ ويحقق الفوز على المرشح الأول لكأس آسيا.. أسود الرافدين لا يعرفون المستحيل، فوز تاريخي وأداء رجولي ومستوى بطولي لن ينسى للأبد".

وأضاف المشجع بن عجيل": "من عطل اليابان وأوقفها مر من هُنا عبر الجزيرة!!.. أيمن حسين وهدفين للتاريخ في مرمى أقوى فريق آسيويًا. العيب فينا ويجب أن نعترف".