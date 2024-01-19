أيمن حسين: لا يهمني لقب الهداف وطموحنا التتويج بكأس آسيا

2024-01-19 19:56:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عبَّر أيمن حسين، نجم المنتخب الوطني عن سعادته بالفوز الثمين الذي تحقق على الساموراي الياباني بعدما سجل هدفي الفوز (2-1)، لأسود الرافدين.

وتغلب العراق على اليابان (2-1) اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024) لينتزع صدارة المجموعة الرابعة وبلوغ دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر.

وقال حسين في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "سعداء بما تحقق اليوم وحصدنا 3 نقاط مهمة بعد مباراة صعبة أمام أحد أقوى المنافسين".

وأضاف "لا يهمني التنافس على صدارة الهدافين (بعد وصوله للهدف الثالث في البطولة). نعم إنه رقم فردي لكن الأهم أن نخطف كأس البطولة للمرة الثانية".

وتابع "لعب كاساس (المدرب) دورًا بارزًا في تطوير مستواي، وأقولها أنا ما زلت في القمة ولن أتنازل عنها، وما حدث اليوم أكبر دليل على ذلك".

وختم حسين: "هدفنا مواصلة النجاحات. سنعمل على تكرار الانتصار في اللقاء المقبل أمام فيتنام. أود أن أقدم تهنئة خاصة للشعب العراقي والإعلام الرياضي والمشجعين الذين حضروا إلى الدوحة".





