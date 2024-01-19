ايران: أمن العراق خط أحمر واولوية لدينا

2024-01-19 19:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، أمن العراق الوطني بأنه "خط أحمر وأولوية لدى إيران".

ونقل بيان للخارجية الإيرانية اطلعت عليه وكالة "بغداد اليوم"، أن "عبداللهيان تحدث هاتفياً مع وزيرة الخارجية الهولندي هانكي برونز سلوت لبحث آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة".

وبحسب البيان، أكد "وزير خارجية هولندا، في إشارة إلى موقف بلاده من الإجراءات المتخذة في إقليم كردستان العراق، على ضرورة ضبط النفس بين الجانبين".

وخلال الاتصال أوضح وزير الخارجية الإيراني، أثناء الإشارة إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، الجهود المشتركة لتوسيع العلاقات بين البلدين في الأبعاد الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد عبد اللهيان على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة من قبل هولندا في الحرب ضد الإرهاب، وقال: إن مركز تخطيط وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في إيران، والتي أدت إلى استشهاد عدد من أبناء الشعب الإيراني الأبرياء، كان مقراً للتجسس والإرهاب المتمركز في كردستان العراق، ومن الطبيعي أن يكون عمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية راسخاً للتعامل بفعالية مع الإرهاب وفي إطار القانون الدولي والدفاع المشروع.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيادة العراق ووحدة أراضيه ووجود علاقات استراتيجية بين طهران وبغداد.

وقال الوزير الإيراني "إن الحفاظ على الأمن القومي كخط أحمر هو أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا يمكن التسامح معه"، مضيفاً " أمن العراق الوطني خط أحمر وأولوية إيران".

وبشأن مقتل طفل يحمل الجنسية الهولندية في قصف الحرس الثوري على محافظة أربيل، أجاب عبداللهيان "ليس لدينا وثيقة حول مقتل طفل في مقر الموساد الإرهابي شمال العراق، ولكننا نلفت انتباه الحكومة الهولندية إلى الإبادة الجماعية والمذبحة التي تعرض لها آلاف النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة".