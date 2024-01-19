إحباط محاولة إرهابية في صلاح الدين

2024-01-19 20:03:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، عن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات العسكرية والمدنيين في محافظة صلاح الدين.

وأفاد بيان لاعلام الهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، عثرت على عبوة ناسفة لداعش الإرهابي في تلال حمرين بمحافظة صلاح الدين".

ولفت البيان الى ان "ذلك كان خلال عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية، حيث اسفرت عن العثور على عبوة ناسفة كانت موضوعة لإستهداف القطعات العسكرية والمدنيين".

وأشار الى "التعامل مع العبوة الناسفة بشكل آمن ودون حدوث اية اضرار او خسائر".











