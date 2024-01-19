الإعلام الأمني: خطط مدعومة من القائد العام لتطوير قدرات سلاح الجو والدفاع الجوي

2024-01-19 20:04:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، وجود خطط مدعومة من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لتعزيز وتطوير قدرات سلاحي طيران الجيش والقوة الجوية والدفاع الجوي.وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجيش العراقي حل رابعاً بتصنيف الجيوش العربية وفي المرتبة 45 على العالم وفقا لنتائج استطلاعات أجرتها مراكز بدول متقدمة تؤكد بأنه يستحق تلك المراتب".وأضاف، "نسعى خلال العام الجاري أن يكون تسليح الجيش بحجم التحديات، وهنالك عمل كبير باتجاه تسليح وتطوير منظوماتنا وخصوصا في مجال الدفاع الجوي".وتحدث الخفاجي عن تطوير سلاح الجو وقال: إن "سلاحي طيران الجيش والقوة الجوية مهمان جدا لتعزيز القدرات والإمكانيات في تعقب الإرهاب وفرض إرادة وسلطة البلد، ونستطيع من خلال تطوير السلاحين أن نزيد القدرات في مجال مباغتة العدو".وأكد أن" القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني داعم بشكل كبير لتطوير القدرات وخاصة لسلاح الجو العراقي، وسبق أن عقد اجتماعا مع وزير الدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس أركان الجيش وعدد آخر من القادة العسكريين وشهد الاجتماع استجابة ودعما كبيرا من قبله، بأن يكون هناك عمل باتجاه تسليح وتطوير منظوماتنا وخصوصا في مجال الدفاع الجوي وسلاحي طيران الجيش والقوة الجوية".ولفت الخفاجي إلى أن "تطوير قدرات طيراني الجيش والقوة الجوية يحتاج الى إمكانيات عالية من الأموال والبنى التحتية والتدريب، ونحن الآن نسير وفق ما مخطط له من قبل الجهات العليا، ونأمل بتحقيق تقدم خلال العام الحالي".