2024-01-19 20:18:11 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات العسكرية والمدنيين في صلاح الدين.وقال بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قوة من اللواء 22 في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، عثرت على عبوة ناسفة لداعش الإرهابي في تلال حمرين بمحافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية، حيث أسفرت عن العثور على عبوة ناسفة كانت موضوعة لاستهداف القطعات العسكرية والمدنيين".وأشار، إلى أنه "تم التعامل مع العبوة الناسفة بشكل آمن ودون حدوث أي أضرار أو خسائر".