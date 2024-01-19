بعد قرض الـ 618 مليار دينار.. متى موعد رواتب موظفي كردستان؟

2024-01-19 20:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، عن موعد صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية سترسل مبلغ 618 مليار دينار إلى الإقليم بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية وعلى الأغلب سيكون بداية الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه "مع وصول مبلغ 618 مليار دينار إلى الحساب الرسمي لحكومة إقليم كردستان ومع جمع الإيرادات المالية الأخرى المتحققة من الضرائب والكمارك ستكمل حكومة الإقليم مبلغ 900 مليار دينار وتباشر بصرف الرواتب نهاية الأسبوع المقبل، أو بداية الأسبوع الذي يليه".

وقرر مجلس الوزراء الاتحادي اقراض كردستان 618 مليار دينار، لدفع رواتب الموظفين، وهو اول قرض بعد القرض الثلاثي الذي تم اقراره في ايلول الماضي وتم على اساسه دفع رواتب شهر تموز واب وايلول، فيما تبقت رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول من العام الماضي 2023 مجهولة المصير.