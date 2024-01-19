علي عدنان يصدم جماهير العراق: لا نعدهم بلقب آسيا

2024-01-19 20:30:04 - المصدر: العربي الجديد

حقق منتخب العراق، اليوم الجمعة، انتصاراً تاريخياً على نظيره الياباني 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر، في اللقاء الذي أقيم على استاد المدينة التعليمية، وحلّ إثره نجم المنتخب علي عدنان ضيفاً على "العربي الجديد".

وبعد المواجهة تحدّث نجم المنتخب العراقي علي عدنان لمراسل "العربي الجديد" في منطقة الصحافيين المختلطة حول الانتصار الكبير والروح التي يلعب بها أسود الرافدين، وعما إذا بات اللقب الآن هو الطموح، خاصة أن سقف التوقعات ارتفع بعد هزيمة منتخب اليابان الذي كان قد أسقط منتخبات كبيرة في الفترة الماضية على غرار ألمانيا.

وقال علي عدنان الذي يمتاز بخصائص عدّة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز: "أولاً مبروك لكلّ الدول العربية مبروك للعراق وكذلك للجماهير التي حضرت، علينا ألا نعد أحداً، علينا أن نعدهم بتقديم مباراة كبيرة أمام فيتنام، لأنها برأيي ستكون أهم من مباراة اليابان، يجب التفكير في كلّ لقاء بكيفية تجاوزه في سبيل الوصول إلى أبعد مكان بكأس آسيا".

ولدى سؤاله عن أهمية الانتصار وإذا ما كان مهماً للردّ على المشككين قال علي عدنان لاعب أودينيزي الإيطالي السابق: "ليس لدينا مشككون ولا حتى مشاكل استطعنا الظهور بمستوى طيب واستطعنا إسكات الكثير من الناس"، في رسالة مبهمة للجهة التي يقصدها.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاطة في صدارة المجموعة، بعدما كان قد فاز على إندونيسيا في الجولة الأولى، بينما تجمّد رصيد اليابان عند 3 نقاط.