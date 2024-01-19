كلوب: إصابة صلاح صدمتني

2024-01-19 20:32:11 - المصدر: واع

متابعة - واععلق مدرب ليفربول يورجن كلوب، اليوم الجمعة، على الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح بالأمس ضد غانا.وقال كلوب، خلال مؤتمر صحفي: "لا نعرف أي شيء عن طبيعة إصابة صلاح، لكننا تحدثنا الليلة الماضية، وكان هناك تشخيص مبدئي، لكنهم سيمدونا بالمعلومات لاحقا".وأضاف، "في تلك اللحظة كانت هناك صدمة بسبب عدم رؤيتنا ما تعرض له، لكنه شعر بالألم، وجميعنا يعرف أنه من النادر خروجه مصابا".وتابع: "حتى الآن ليس لدينا معلومات، وسيخضع اللاعب لفحص بالرنين المغناطيسي، وبعدها سنرى".وعانى صلاح من "إصابة على مستوى عضلة الفخذ اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد غانا، أمس الخميس، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، ليغادر الملعب مضطرا".