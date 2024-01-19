علاوي يبحث مع وزير الدفاع "معالجة التجاوزات" على السيادة وتزويد العراق بمنظومات دفاع جوي

2024-01-19 20:32:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع ثابت العباسي، "معالجة" التجاوز على سيادة العراق وعدم جعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات الدولية، فيما دعا الى تنويع مصادر التسليح والتركيز على منظومات الدفاع الجوي.

وقال بيان لمكتب اياد علاوي ورد لوكالة شفق نيوز إن "الأخير التقى وزير الدفاع ثابت العباسي، وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار ومعالجة التجاوز على سيادة العراق والوقوف بوجه التطاولات وعدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات من كافة الدول". ودعا علاوي الى "دعم المؤسسة العسكرية وتنويع مصادر التسليح ومواكبة العالم بالتطور والتركيز على منظومات الدفاع الجوي".

ويأتي اللقاء بعد أيام من قصف إيراني طال مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بصواريخ باليستية، أوقع 10 ضحايا فيما بررت طهران قصفها بأنه استهدف مراكز تابعة للموساد الإسرائيلي في الإقليم وهو ما نفته سلطات إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع حملة دعم دولية ومساندة للعراق والاقليم ضد القصف.