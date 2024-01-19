لعنة الإصابات تلاحق ريال مدريد

2024-01-19 21:02:17 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى ريال مدريد، ضربة موجعة أمام أتلتيكو مدريد، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.وودع الميرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 على يد أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة (2-4) عقب اللجوء للأشواط الإضافية.وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كابوس الإصابات مستمر في ريال مدريد، عقب إصابة إدواردو كامافينجا".وأضافت، "كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) استعاد كامافينجا قبل مواجهة برشلونة في السوبر الإسباني، بعدما تعافى من إصابة بتمزق في الرباط الخارجي للركبة اليمنى".وتابعت: "تلقى كامافينجا ضربة أمام أتلتيكو بعد أن اصطدم جريزمان بركبة إدواردو والتي كانت محمية بضمادة خاصة".وأكملت: "نهض إدواردو كامافينجا بصعوبة كبيرة لكنه لم يستمر في الشوط الإضافي الثاني ليخرج على إثرها".وختمت: "إدواردو كامافينجا سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى الإصابة ومدة الغياب المحتملة".