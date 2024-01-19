الدفاع تستعد لتشكيل فرقة جديدة من المظليين.. وارسالهم للتدريب بمصر

2024-01-19 21:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن أمين السر العام لوزارة الدفاع، الفريق قوات خاصة الركن احمد داود سلمان الخفاجي، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، توجه الوزارة لتشكيل فرقة جديدة من المظليين، وذلك خلال زيارته مصر.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "أمين السر العام لوزارة الدفاع، الفريق قوات خاصة الركن احمد داود سلمان الخفاجي، يرافقه عدد من القادة والضباط في الوزارة زار جمهورية مصر العربية، وكان في استقباله فور وصوله الملحق العسكري العراقي في مصر ومعاون الملحق العسكري وممثل من وزارة الدفاع المصرية".

وأجرى أمين السر العام خلال زيارته الرسمية التي استغرقت عدة ايام العديد من الجولات والزيارات التفقدية لأهم مرافق وزارة الدفاع والقوات الخاصة المصرية، كما التقى برئيس هيئة التدريب في القوات المسلحة المصرية الذي رحب بهذه الزيارة، معرباً عن سعادته لاستعادة التعاون العسكري المشترك بين العراق ومصر، بحسب بيان الوزارة.

وتفقد مركز التدريب الخاص بقيادة قوات الصاعقة المصرية، إذ جرى تقديم عرض تقديمي عن نشأة وتطور قوات الصاعقة المصرية، بعدها، تم حضور رمايات غير نمطية بميدان الرمي الالكتروني، كما جرت زيارة معرض الاسلحة والمعدات والمركبات المستخدمة بقوات الصاعقة، وخلال الجولة الخاصة بقوات الصاعقة جرى حضور نشاط تدريبي بميدان الرماية التنافسي، اضافة الى اجراء ممارسة هجوم على منشأة محتجز فيها رهائن، وفي نهاية الجولة التفقدية اطلع السيد امين السر العام والوفد المرافق له على مناطق التدريب الخاصة بقيادة قوات الصاعقة.

واشارت الى الوزارة الى انه "بعدها، زار أمين السر العام، مقر قيادة قوات المظلات المصرية، وعُقد اجتماع مشترك بين رئيس المقر والوفد العراقي جرى خلاله تقديم ايجاز مفصل عن آلية تدريب قوات المضلات المصرية، وبيّن أمين السر العام في حديث له "ان الجيش العراقي في اطار تشكيل فرقة خاصة جديدة للقوات الخاصة تتكون من اربعة ألوية سيكون احدها خاصاً بالمضلات وسيتم إلحاقهم في جمهورية مصر العربية؛ لينالوا التدريب من قبل فرقة المضلات المصرية؛ لتضاف الى الخبرة التي سيكتسبونها بعد تدريبهم في العراق".

الجدير بالذكر، ان هذه الزيارة تأتي في اطار الاتفاق المبرم بين الجيش العراقي والجيش المصري، والذي ينص على استقبال عدد من المقاتلين الذين قدموا للتطوع في صفوف الجيش العراقي صنف القوات الخاصة وسيجرى تدريبهم وفق خطة تدريب جرى وضعها مسبقاً مقسمة على فترات تدريبية تكون في العراق ومصر وباكستان.

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