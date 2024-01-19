فيتنام تودع بطولة آسيا قبل لقاء العراق الأربعاء المقبل

2024-01-19 21:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ودع منتخب فيتنام بطولة كأس آسيا بعد خسارته الثانية اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024) أمام منتخب إندونيسيا بنتيجة 0-1 على ملعب (عبدالله بن خليفة) في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا بقطر 2023.

وسجل أسناوي مانغكوالام هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الإندونيسي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وأكمل منتخب فيتنام المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع البديل لي فام لونغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً، فوز العراق على اليابان 2-1 على ملعب المدينة التعليمية في الريان.

وانفرد العراق في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من اليابان وإندونيسيا، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط بخسارتين من اليابان واندونيسيا.

وضمن المنتخب العراقي الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16 لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام اليابان وإندونيسيا.