2024-01-19 21:32:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024) موعد إفتتاح مجسر الفنون الجميلة في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الاعمار حسين جاسم كاظم في تصريح متلفز مساء اليوم، تابعته "بغداد اليوم"، "غداً السبت سيتم إفتتاح مجسر الفنون الجميلة وهو أول مشروع يفتتح ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

وأضاف "المدد التعاقدية لانجاز هذه المشاريع تم ضغطها خلال التعاقد مع الشركات المنفذة وهي حظيت بدعم رئيس مجلس الوزراء".

وأكد "سنشهد في الفترة المقبلة مشاريع بمواصفات عالمية".

ومشروع المجسر يتضمن انشاء مجسرين، الاول يربط بين الطريق المقبل من المستنصرية بالطريق المؤدي الى تقاطع الصرافية، فيما يربط الثاني الطريق المقبل من تقاطع الصرافية بالطريق المؤدي الى مجمع الكليات والمستنصرية، بطول يبلغ 420 متراً، وعرض 9 أمتار لكل مجسر مع المقتربات.