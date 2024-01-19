2024-01-19 21:34:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الجمعة، افتتاح مجسر الفنون الجميلة في بغداد غداً كأول مشروع يتم إنهاؤه بحزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية الأولى.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “يوم غد السبت سيشهد افتتاح أول مشروع من حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية الأولى متمثلا بمشروع تطوير تقاطع الفنون الجميلة الذي يضم مُجسرين بطول 420 مترا مع مقترباتهما".وأضاف، أن "المجسرين سيسهلان الحركة من تقاطع الصرافية الى الجامعة المستنصرية وبالعكس إضافة إلى أن المشروع شمل إكساء الشوارع القريبة المؤدية للتقاطع وتطويرها مع نصب الإشارات والعلامات المرورية المجسرة".وتابع أن "الأعمال شملت كذلك بتزيين الحدائق وكذلك ساهم الأساتذة والطلبة المبدعون برسم لوحات تمثل حضارة العراق وكذلك إنشاء نصب تذكاري للمرأة العراقية وما تمثله من دور إنساني وإرث اجتماعي وحضاري يمتد لآلاف السنين".ولفت الموسوي إلى أن "المشروع نفذ بفترة قياسية وصلت إلى 105 أيام بواقع 3 وجبات عمل يومية وسيكون هذا المشروع نموذجا للمشاريع التي يتم العمل بها مستقبلا وبمدة لا تزيد عن نصف المدد التعاقدية وهذا دليل على قدرة المهندس العراقي على الإبداع إذ ما حصل على الدعم الكافي والذي تحقق بدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أعطى المشاريع زخماً كبيراً وجعل كوادرنا قادرة على تنفيذ الأعمال بتوقيتات قياسية".