2024-01-19 21:58:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو مجلس النواب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، بان حكومة السوداني ستمول 4 مشاريع لتعزيز مكانة العراق في الطاقة النظيفة.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "انتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية او مايعرف بالطاقة النظيفة ستراتيجية اعتمدتها حكومة السوداني وهناك 4 مشاريع مهمة تمولها الحكومة في مراحلها الاولى من اجل المضي في تعزيز هذا القطاع وتوفير جزء من احتياجات المنظومة الوطنية".

وأضاف، أن "هناك جهودا لاطلاق ستراتيجية تدعم ثقافة الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات والسعي الى خفض التكاليف ودخول الحكومة من خلال المصارف في منح القروض بفوائد ميسرة خاصة لاصحاب المشاريع الزراعية والصناعية ما يقلل الاعتماد على المنظومة الوطنية وفتح ابواب الاستثمار في اتجاهات متعددة".

واشار الى ان "الطاقة الشمسية في العراق ناجحة لكنها تحتاج الى بلورة ستراتيجية شاملة من خلال الانفتاح على الشركات العالمية وجذبها لفتح فروع في بغداد وبقية المحافظات مع خفض التكاليف قدر الامكان من اجل زيادة الاقبال عليها".

ووقع العراق عقودا لانتاج اكثر من 7 الاف ميغا واط من الطاقة الشمسية، ضمن خطة تهدف لانتاج اكثر من 10 الاف ميغا واط من الشمس بحلول عام 2025، وهو ماقد يشكل نحو ثلث انتاج العراق من الكهرباء.



