رونالدو: الدوري السعودي أكثر تنافسية من نظيره الفرنسي

2024-01-19 22:10:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي حيث يدافع منذ يناير 2022 عن ألوان نادي النصر، "أكثر تنافسية" من نظيره الفرنسي، وذلك على هامش جوائز "غلوب سوكر" في أبوظبي.

وقال رونالدو اليوم الجمعة، لدى سؤاله عن مستوى الدوري السعودي "بصراحة، لا أعتقد أن الدوري السعودي أقل قيمة من الدوري الفرنسي. أعتقد أنه أكثر تنافسية".

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات "يمكنهم قول ما يشاؤون (منتقدو الانتقالات الكبرى إلى الدوري السعودي). هذا رأيي وحسب وقد لعبت هنا لمدة عام، وبالتالي أعرف عما أتحدث. أعتقد أننا الآن أفضل من الدوري الفرنسي ونواصل التحسّن".

وأنفقت أندية الدوري السعودي أموالاً طائلة في الفترة الأخيرة من أجل استقطاب النجوم الكبار وأوّلهم كان رونالدو، قبل أن يلحق به هذا الموسم لاعبون مثل زميله السابق في ريال مدريد الإسباني المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي (الاتحاد)، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو مانيه (النصر).