كيف نجح العراق في هزم اليابان؟ مدرب عراقي يحلل أداء كتيبة كاساس

2024-01-19 22:30:04 - المصدر: العربي الجديد

انتصر منتخب العراق على نظيره الياباني بهدفين لواحد، في ثاني جولات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2023 والمقامة في قطر وتستمر حتى الـ10 من فبراير/شباط القادم، وظهر عمل المدرب الإسباني خيسوس كاساس بشكل كبير.

وفي تحليل لأداء كتيبة "أسود الرافدين" في هذا اللقاء، قال محمد مأمون المدرب العراقي والمحلل الفني السابق لنادي القوة الجوية: "في البداية فاجأ كاساس منتخب اليابان بـ5 تغييرات عن اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في لقاء إندونيسيا".

وأضاف أيضاً: "أيمن حسين استغلّ طول قامته للتفوق على لاعبي اليابان ونجح في تسجيل هدفين. بعد التقدم بهدفين وتراجع بعض اللاعبين بدنيا، لجأ المدرب كاساس لإشراك علي عدنان وبدأ باللعب بـ5 مدافعين، وزج بميرخاس دوسكي بدل حسين علي. وبعدها أشرك المدافع زيد تحسين واستخدم دوسكي كلاعب ثالث في خط الوسط. الخطأ الوحيد كان من حارس المرمى بالهدف من خلال الخروج الخاطئ، إضافة إلى غياب المزاحمة الدفاعية".

وتابع: "بعد الهدف كانت الأمور أصعب على المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة. من الإيجابيات أن المدرب لم يزج مثلا بزيدان إقبال الذي كان من المتوقع أن يعتمد عليه بشكل كبير، مما يدل على عمق التشكيلة وتعدد الخيارات وقوة الفريق العراقي. الآن باتت الأمور مفتوحة أمام منتخب العراق، لكن اليابان من الممكن أن يعيد تجربة الأرجنتين في مونديال 2022، بعدما هُزمت أمام السعودية في دور المجموعات وعادت بعدها لتحصد اللقب العالمي في نهاية المطاف".