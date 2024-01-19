بطولة آسيا لليد: منتخب قطر يتأهل إلى كأس العالم

2024-01-19 23:30:04 - المصدر: العربي الجديد

بلغ منتخب قطر لـكرة اليد، بطولة كأس العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج العام المقبل 2025، بعد فوزه الجمعة، على نظيره الإيراني بنتيجة 27 / 23 ضمن منافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الحادية والعشرين للرجال لكرة اليد المقامة حالياً في البحرين.

ورفع المنتخب القطري رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط وضمن رسمياً الصعود إلى الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى التأهل لبطولة كأس العالم، قبل مباراته الأخيرة في الدور الرئيسي أمام المنتخب الياباني، الأحد المقبل.

وكان منتخب قطر قد فاز في مباراته الأولى بالدور الرئيسي الخميس، على المنتخب الإماراتي بنتيجة 25 / 21.

وتأهل إلى الدور الرئيسي، بعدما تصدر المجموعة الأولى في دور المجموعات بالعلامة الكاملة حيث حقق ثلاثة انتصارات على الصين تايبيه بنتيجة 33 / 26، وعلى عُمان بنتيجة 28 / 18، وعلى الكويت بنتيجة 24 / 20.

ويتطلع منتخب قطر لكرة اليد إلى الحفاظ على اللقب الآسيوي الذي أحرزه في النسخ الخمس الأخيرة أعوام 2014 و2016 و2018 و2020 و2022.

يشار إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي ينفرد بالرقم القياسي في السجل الذهبي للبطولة الآسيوية للرجال لكرة اليد، بحصوله على تسعة ألقاب، يليه المنتخب القطري بخمسة ألقاب، ثم المنتخب الكويتي بأربعة ألقاب، والمنتخب الياباني بلقبين.

وفي لقاء آخر، حسم التعادل 27 / 27 مواجهة الكويت وكوريا الجنوبية، على صالة مدينة خليفة الرياضية، فيما خسر منتخب العراق أمام صاحب الأرض والجمهور البحرين 25 / 20.