مدرب اليابان: لم نتمكن من إيقاف العراق

2024-01-19 23:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أكَّد هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان، أنَّ العراق استحق الفوز (2-1) اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024) على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم آسيا.

وقال المدرب، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنَّ فريقه خلق العديد من الفرص أمام المرمى ولم ينجح في التسجيل، إلا قبل النهاية بقليل؛ بسبب صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى العراقي الذي استحق الفوز.

وأشار إلى أنَّ على فريقه الاستفادة من الأخطاء، واستعادة التوازن سريعًا قبل المباراة المقبلة أمام أندونيسيا.

وأضاف المدرب ان "اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا قبل هذه المباراة"، مؤكدًا معرفته بطريقة لعب المنتخب العراقي الذي لعب بحماس واندفاع كبير ولم يتمكن فريقه من إيقافه، حسب قوله.

وتابع مورياسو، أنه كان على المنتخب الياباني التصدي لبعض هجمات العراقيين، وفي نفس الوقت زيادة الفاعلية الهجومية، وتنويع مصادر الوصول لمرمى المنافس، مشيرا إلى غياب الحظ عن فريقه في العديد من الفرص.

وأوضح أن مستوى منتخب اليابان لم يكن بالجودة التي توقعها لذلك عليه العمل على الحالة الذهنية للاعبين.

وقال "ورغم أننا وضعنا المنافس تحت ضغط لكننا لم نستطيع سوى تسجيل هدف واحد، وكان بالإمكان الظهور بمستوى أفضل والتنويع في اللعب من خلال الاستفادة من الكرات الثابتة ولكننا لم نفعل ذلك".

وختم "أشعر بالأسف لمشجعينا الذين كنا نتمنى إسعادهم بالفوز في هذه المباراة وعندما نخسر أو نفوز أحاول أن أكون إيجابيًا حتى نستطيع العودة من جديد للمسار الصحيح".

وهنأ في النهاية، المنتخب العراقي بالفوز لأنه قدم مباراة كبيرة.