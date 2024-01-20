القبض على امرأة "اوغندية" حاولت اختطاف نجل إعلامية "معروفة" في مجمع بسماية

2024-01-20 00:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على امرأة "اوغندية" حاولت اختطاف نجل إعلامية في مجمع بسماية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تتبع حماية منشآت بسماية القت القبض على متهمة تحمل الجنسية الاوغندية اثناء خطفها طفل ابن إحدى الإعلاميات العراقيات".

وأشار المصدر الى "إعادة الطفل إلى أهله من قبل المفارز وإلقاء القبض على المتهمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".