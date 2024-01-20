رئيس تحالف العزم يستقبل الحلبوسي في مكتبه

2024-01-20 00:14:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، مساء الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس حزب العزم تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "استقبل الحلبوسي، وجرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في العراق والمنطقة ومستجدات الساحة السياسية".

وأكد اللقاء، بحسب البيان، على "أهمية المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وضرورة التعاون المشترك والتنسيق لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات العالقة".



