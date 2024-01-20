مدافع اليابان وأرسنال: أشعر بخيبة أمل وأتمنى التوفيق لمحمد النني

2024-01-20 02:30:04 - المصدر: العربي الجديد

تعرّض منتخب اليابان، الجمعة، لخسارة أمام نظيره العراقي في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها قطر، بنتيجة 1-2 على استاد المدينة التعليمية، في صدمة للجميع، لا سيما أن "الساموراي" يعتبر واحداً من المرشحين للقب منذ البداية.

وبعد المباراة قال مدافع اليابان لكرة القدم، ولاعب نادي أرسنال الإنكليزي تاكيهيرو تومياسو حول الهزيمة لمراسل "العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للصحافيين: "نعم. أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة، لأننا حاولنا الحصول على النقاط الثلاث ولم نتمكن من ذلك، ولكن لدينا المباراة المقبلة، لذا نعم، سنستعد للمواجهة التالية".

وعن زميله في "المدفعجية" محمد النني الذي يشارك في أمم أفريقيا مع منتخب مصر قال تومياسو: "أتمنى له التوفيق، أما بالنسبة لي فسأحاول العودة بالكأس إلى أرسنال، نعم حظاً سعيداً له، وآمل أن يحقق مع منتخب مصر لقب بطولة أمم أفريقيا".

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما كان قد فاز على إندونيسيا في الجولة الأولى، بينما تجمّد رصيد اليابان عند 3 نقاط.

ويسعى منتخب اليابان في هذه البطولة لحصد اللقب الخامس في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي، لكنه الآن تعرّض لضربة معنوية، ويريد الفوز على إندونيسيا في الجولة الأخيرة للعودة إلى السكة الصحيحة.

على المقلب الآخر يحلم منتخب "أسود الرافدين" في الذهاب بعيداً بالبطولة ومحاولة تكرار إنجاز 2007 حين حققوا اللقب الأول في تاريخهم.