2024-01-20 03:30:05 - المصدر: العربي الجديد

تعرّض منتخب اليابان لكرة القدم، الجمعة، لخسارة أمام نظيره العراقي في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر، بنتيجة 1-2 على استاد المدينة التعليمية، في صدمة للجميع، لا سيما أن "الساموراي" يعتبر واحداً من المرشحين للقب منذ البداية.

وبعد المباراة أشاد مدافع اليابان لكرة القدم، ولاعب نادي سان غلواز البلجيكي بمهاجم أسود الرافدين أيمن حسين، وقال لمراسل "العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للصحافيين: "رقم 18، طويل جداً وقوي جداً. لذلك كان الأمر صعباً على الدفاع الياباني ونعم، كانت مباراة صعبة للغاية".

وعن حظوظ الساموراي في حصد اللقب بعد الهزيمة، وإذا ما زالت حظوظه قائمة: "نعم بالطبع. لا تزال لدينا فرصة، يمكننا الذهاب إلى الدور التالي، لذا، نعم، علينا مواصلة القتال في الجولة التالية".

ولدى سؤال "العربي الجديد" له إذا ما كان يتابع أمم أفريقيا قال: "نعم، قليلًا لأن زملائي في فريق سان غلواز البلجيكي محمد عمورة من الجزائر وجان تيري لازاري من ساحل العاج هناك، لذا أتابع البطولة، أتمنى لهما النجاج والفوز البطولة".

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما كان قد فاز على إندونيسيا في الجولة الأولى، بينما تجمّد رصيد اليابان عند 3 نقاط.

ويسعى منتخب اليابان في هذه البطولة لحصد اللقب الخامس في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي، لكنه الآن تعرّض لضربة معنوية، ويريد الفوز على إندونيسيا في الجولة الأخيرة للعودة إلى السكة الصحيحة.

على المقلب الآخر يحلم منتخب "أسود الرافدين" في الذهاب بعيداً بالبطولة ومحاولة تكرار إنجاز 2007 حين حققوا اللقب الأول في تاريخهم.